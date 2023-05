Шампунь 100% Pure для оздоровления кожи головы Репейник, ним 390мл

Состав:

Aloe Barbadensis (Organic Aloe) Leaf Juice*, Rosa Centifolia Flower Water (Rose Hydrosol), Sodium Cocoate (Saponified Coconut) Oil, Vegetable Glycerin, Extracts of Citrus Junos (Yuzu) Fruit, Citrus Grandis (Pomelo), Fucus Vesiculosus (Kelp), Plant Cellulose (Vegan), Tocopherol (Vitamin E), Panthenol, Extracts of Camellia Sinensis (Organic Green Tea) Leaf*, Urtica Dioica (Nettle), Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf, Calendula Officinalis (Calendula) Flower, Cocos Nucifera (Virgin Coconut) Oil, Salt (French Sea Salt), Extracts of Origanum Vulgare (Oregano) Leaf, Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf, Melia Azadirachta (Neem), Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower, and Citrus Paradisi Peel (Pink Grapefruit) Essential Oil *certified organic